Госдеп США обвинил Россию в распространении фейков о вакцинах

Вашингтон, 9 марта. Четыре сайта, якобы курируемые российскими разведслужбами, распространяют дезинформацию о разработанных в США вакцинах против коронавируса, заявил представитель госдепа Нед Прайс.

По его словам, «четыре российских онлайн-платформы» идентифицировал Глобальный центр по взаимодействию при Госдепартаменте США. Сайты якобы распространяли дезинформацию и «работали под руководством российских разведывательных служб», в том числе «включали дезинформацию» о двух одобренных медицинским регулятором США (FDA) вакцинах от коронавируса.

«Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей, распространяя дезинформацию о вакцинах, о которых мы знаем, что они спасают жизни людей», — заявил Прайс.

При этом представитель госдепартамента США не привел доказательств обвинений и не назвал онлайн-платформы, которые американская сторона подозревает в распространении дезинформации.

Ранее главный инфекционист и советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи высоко оценил вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства. Во время обсуждения побочных эффектов, которые вызывают разные вакцины, Фаучи задали вопрос, какой препарат он бы выбрал для вакцинации. Среди предложенных вариантов был российский «Спутник V» или китайские препараты.