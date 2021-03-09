Военные на российской авиабазе Хмеймим устроили сюрприз для женщин 8 Марта

Хмеймим, 9 марта. Женщины-военнослужащие на российской авиабазе Хмеймим в Сирии получили государственные награды в честь Международного женского дня.

Женщина, исполняющая военные обязанности, это нормальное явление. Сегодня в каждом структурном подразделении есть представительницы прекрасного пола, сообщил заместитель командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по военно-политической работе, контр-адмирал Игорь Курочкин.

По случаю праздника особо отличившиеся женщины-военнослужащие получили почетные грамоты и государственные награды. Мужчины устроили концерт и самостоятельно приготовили торжественный обед.

«Женщины, которые не служили в армии, могут только позавидовать женщинам в погонах, потому что мужчины с утра уже думали, как нас поздравить, окружили заботой», — рассказала журналистам военнослужащая Ирина Белокопытова.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) по случаю праздника 8 Марта провели гуманитарную акцию в Борзине, провинция Латакия. По данным Федерального агентства новостей, местным женщинам выдали 7,5-килограммовые продовольственные наборы, состоящие из муки, риса, сахара, чая, сгущенного молока и других продуктов.