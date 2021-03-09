Компания SpaceX заявила о планах подключить движущийся транспорт к интернету

Вашингтон, 9 марта. Американская компания SpaceX намеревается подключить движущийся наземный и летательный транспорт к интернету при помощи спутников Starlink.

Соответствующий запрос компания подала в Федеральную комиссию по связи США, где попросила разрешения на расширение доступа беспроводной связи на некоторые категории транспорта, сообщает CNBC.

В тексте документа указаны как транспортные объекты на территории США, так и в мире. Для осуществления планов компании нужно будет добавить к Starlink новые компоненты.

Недавно ФАН сообщил о запуске 60 новых спутников Starlink на орбиту Земли. Вместе с ними организация также организовала взлет ракеты Falcon 9. Ракета стартовала с площадки Космического центра им. Кеннеди в штате Флорида в 3:24 по местному времени. Первая ступень Falcon 9 уже успешно совершила посадку на плавучую платформу.