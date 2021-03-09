Лоза: творчество Манижи в России никому не интересно

Москва, 9 марта. Советский и российский певец и композитор Юрий Лоза заявил, что творчество победившей в отборе за право представить РФ на Евровидении певицы Манижа в России никому не интересно.

По мнению артиста, это касается фактически всех представителей РФ на этом песенном конкурсе за последние 10 лет. Лоза утверждает, что певцы едут на Евровидение показать себя, а не представлять свою страну.

«Когда они представляли Россию? Они представляют сами себя! Когда и кто из них представлял Россию? Не было такого никогда. Все представляют какую-то свою структуру собственную (...). Не было ни одной нотки российской сыграно. Все американское, шведское, английское, нашего ничего нет!» — заявил в беседе с РЕН ТВ Лоза.

Композитор считает, что по-настоящему народным хитом не стала ни одна песня представителей России на Евровидении, включая треки Манижы и группы Little Big, выступление которой на конкурсе в 2020 году сорвалось из-за пандемии коронавируса.

«Какие песни Манижи или Little Вig кто в России поет?» — задался вопросом Лоза, отметил, что россияне, подвыпив, на своих кухнях и в караоке поют его композицию «Плот».

Лоза заключил, что от России на Евровидение в очередной раз поедет то, что «никому здесь в России не надо».

Певица Манижа победила по результатам зрительского голосования на Первом канале и отправится на Евровидение в Роттердам от России. В шорт-лист канала также входили группа «#2Маши» и певец Антон Беляев в составе Therr Matiz. В эфире 8 марта было показано выступление всех претендентов на поездку в Роттердам от России. В итоге зрители выбрали, что представлять страну будет Манижа.