Немецкий политик сравнил вакцины AstraZeneca и BioNTech с отравляющим газом

Берлин, 9 марта. Баварский член партии «Альтернатива для Германии» Штефан Бауэр выразил надежду, что в мире больше не появится концлагерей, в частности, для тех, кто не хочет вакцинироваться.

Во время визита в бывший нацистский концлагерь «Маутхаузен» в Австрии политик сравнил вакцины от коронавируса AstraZeneca и BioNTech с отравляющим газом «Циклон Б», который использовался нацистами для массовых убийств, сообщает Bild.

Он отметил, что человечеству больше не нужен новый «Циклон Б», будь это препарат AstraZeneca или BioNTech. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер оказался шокирован заявлением немецкого политика и заявил, что сравнение не просто намекает на теории заговора, но и попросту является бесчеловечным и преступным.

Недавно ФАН сообщил, что производитель AstraZeneca может подать в суд на Боснию и Герцеговину. Глава МИД страны Бисера Туркович высказывалась против использования препарата, но создатели вакцины сочли это необоснованным.