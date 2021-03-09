Американка умерла от COVID-19 спустя неделю после родов

Нью-Джерси, 9 марта. Джоанна Хименес, проживающая в Нью-Джерси, заразилась новой коронавирусной инфекцией будучи беременной и скончалась через восемь дней после родов, пишет Mirror.

Месяцем ранее у беременной женщины обнаружили инфекцию, ее госпитализировали. Роды прошли 13 февраля, врачи изолировали новорожденного сына Джоанны Хименес, чтобы защитить его от заражения.

Новоиспеченная мать прямо на глазах у врачей начала «угасать». Иммунная система потратила все силы на то, чтобы защитить ребенка, который на момент заражения еще был в утробе. Ее состояние ухудшалось с каждым днем, а на восьмой день после родов она умерла.

«Это значительно ослабило организм и привело к трагическому исходу. При этом муж Джоанны Хименес уточнил, что у его супруги не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы привести к смерти от COVID-19», – пишет источник.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад и его жена заразились COVID-19. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.