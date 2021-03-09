Иосиф Пригожин прокомментировал победу Манижи в отборе на Евровидение

Москва, 9 марта. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал победу молодой певицы Манижи в отборе за право поехать в Нидерланды на песенный конкурс «Евровидение» от России.

«Нет, не знаком, я нигде не слышал ее песен. Но я видел ее выступление, она очень достойная была. Ничего не могу сказать, я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Вроде музыкант, вроде ничего, время покажет, откуда я знаю. Шансы не я оцениваю, если бы я оценивал, мы бы всегда были на первом месте. Оценивает жюри, как оно оценит, так и будет», — цитирует Иосифа Пригожина Пятый канал.

Продюсер напомнил, что он не слышал песню и не знаком с творчеством артистки, поэтому оценить ее шансы на победу не может.

Певица Манижа одержала победу по результатам зрительского голосования на Первом канале и отправится на Евровидение в Роттердам от России. В отборе на конкурс также участвовали группа «#2Маши» и исполнитель Антон Беляев. Группа Little Big, которая из-за пандемии коронавируса не смогла отправиться на Евровидение с песней Uno в прошлом году, принимала участие в отборе в качестве специального гостя.

Музыкальная карьера певицы началась в 2003 году, когда она получила Гран-при фестиваля Rainbow Stars в Юрмале. Манижа много ездила по миру, была участницей петербуржского хип-хоп коллектива «Ассаи», но не могла найти себя в музыкальной индустрии. Артистка хотела бросить карьеру, но стала выкладывать 15-секундные музыкальные коллажи и каверы на своей странице в Instagram. Сейчас ее аудитория составляет 367 тыс. фанатов.