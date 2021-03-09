Киселев рассказала о войне Зеленского с волосами на груди

Киев, 9 марта. Телеведущий Дмитрий Киселев обратил внимание на отсутствие волос на груди президента Украины Владимира Зеленского и показал снятое на пляже видео с украинским лидером.

Посвященный Зеленскому сюжет показали в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым». По словам Киселева, президент Украины «объявил маленькую победоносную войну» волосам на своей груди. На размещенных в официальной группе политика в Facebook на груди Зеленского видна темная поросль, но ее нет уже на кадрах вакцинации от коронавируса.

Происходящие с президентом Украины метаморфозы Киселев считает проявлением политтехнологий, которые призваны повысить низкий рейтинг украинского президента.

Ведущий отметил, что Зеленский прошел вакцинацию, не смотря на то, что уже переболел коронавирусом. Кроме того, для укола достаточно было закатать рукав, и снимать рубашку было не обязательно.

Ранее украинский политолог Алексей Якубин высказал мнение, что рейтинги Зеленского обрушились из-за того, что он активно борется за нишу экс-главы государства Петра Порошенко. Как считает эксперт, в этой нише большая конкуренция из экс-премьеров и других политиков, но Зеленского это не останавливает.