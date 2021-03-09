Аналитики назвали регионы России с самой доступной ипотекой

Москва, 9 марта. Жители северных регионов России стали лидерами рейтинга по доступности ипотеки в 2020 году. Возглавил список Ямало-Ненецкий автономный округ, отмечают аналитики.

В прошлом году в России было заключено рекордное количество ипотечных договоров — порядка 1,72 млн, что в переводе на деньги равно 4,3 трлн рублей. Аналитики объясняют это снижением процентных ставок, льготными программами и ажиотажем на рынке недвижимости. Исследование выявило, в каких регионах семья может приобрести двухкомнатную типовую квартиру в ипотеку.

Доступность жилья выросла в 73 регионах в 2020 году. Самый явный прирост наблюдается в Калмыкии, где показатель увеличился в 1,4 раза. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где более 70 процентов семей могут позволить себе квартиру в ипотеку, Магаданская область с показателем в 65,7 процента, Ханты-Мансийский автономный округ с результатом в 56,6 процента, а также Ненецкий автономный округ, где более 54 процентов семей могут взять квартиру в ипотеку.

Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика. Эксперты объясняют это традиционно большим средним составом семей в регионах и невысокими официальными зарплатами, сообщает РИА Новости.

Актриса Светлана Пермякова ранее рассказала, чего ей стоила покупка квартира с видом на Кремль. Звезда «Интернов» влезла в большой ипотечный кредит.