Россияне уйдут на следующие длинные выходные в начале мая

Москва, 9 марта. Следующие длинные выходные ожидаются в России с первого по третье и с восьмого по 10 мая. Первые две рабочие недели месяца будут четырехдневными, сообщили в пресс-службе Роструда.

«В мае выходные продлятся с 1 по 3 число и с 8 по 10, так что первые две рабочие недели будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», — цитирует пресс-службу Роструда ТАСС.

Ранее Роструд напомнил россиянам, что их ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная в 2021 году. Летом россиян ожидает одна короткая рабочая неделя. Выходной в связи с празднованием Дня России выпадает на понедельник, 12 июня, и поэтому переносится на 14 июня. День народного единства 4 ноября сократит рабочую неделю в начале месяца до трех дней.