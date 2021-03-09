Прохожие не дали мужчине похитить девушку в Краснодаре

Краснодар, 9 марта. Мужчина 8 марта в центре Краснодара избил девушку и пытался насильно закрыть ее в багажнике автомобиля, предотвратить похищение удалось благодаря вмешательству прохожих.

Инцидент произошел около в 08:00 на пересечении улиц Аэродромной, Красных партизан и Гаврилова. Мужчина пытался закрыть крышку багажника автомобиля BMW, но избитая девушка сопротивлялась, упираясь в нее ногами. Видео происшествия опубликовал паблик «Типичный Краснодар».

Автор записи начал снимать конфликт и активно вмешиваться в ситуацию. Злоумышленник несколько раз пытался ударить прохожего. Свои действия он объяснял изменой девушки. Мужчина попытался скрыться, но ему помешал друг автора видео. Девушка к этому моменту выбралась из багажника, а путь мужчине на BMW перегородили полицейские

Девушка на видео подтвердила, что в багажник ее засунули силой за то, что «не хотела с ним встречаться». Жертва нападения считает, что злоумышленник собирался ее убить.

В пресс-службе УМВД по Краснодару заявили, что следственный комитет начал проверку, сообщает портал Юга.ру.

Ранее сообщалось, что двое жителей Аткарска обвиняются в похищении человека и самоуправстве. Конфликт произошел из-за финансового долга потерпевшего.