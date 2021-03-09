Две порции фруктов в день способны увеличить продолжительность жизни человека

Москва, 9 марта. Исследования выявило пять продуктов, которые способны увеличить продолжительность жизни человека.

Люди, употребляющие два раза в день фрукты и три раза в день овощи, меньше подвержены риску сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. Их мозг защищен от старения и увеличивается продолжительность жизни, передают РИА Новости.

Яблоки являются одними из самых полезных фруктов. Они предотвращают развитие болезней сердца, сосудов и онкологии, а также защищают мозг от старения и увеличивает продолжительность жизни.

Помимо яблок, затормозить старение мозга помогает шпинат и различные виды салатов. Неврологи из США доказали, что одно блюдо в день способствует развитию памяти и защите от деменции.

Регулярное употребление помидоров снижает риск преждевременного старения, развития ожирения, диабета, сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Чеддер, бри, пармезан, соя и кукуруза способствуют долголетию благодаря содержащемуся в них спермидине.

Натуральный шоколад полезен для здоровья. Чем больше в нем какао, тем лучше. Как правильно и сколько этого лакомства можно съесть, рассказала ранее диетолог Елена Соломатина Федеральному агентству новостей. Полезным будет тот шоколад, в котором мало сторонних ингредиентов. Натуральный продукт не будет стоить дешево. Человеку рекомендуется съедать один-два ломтика в день. При серьезных физических и умственных нагрузках можно позволить себе целую плитку.