Полковник запаса рассказал, как Запад поддержит Украину в случае войны с РФ

Москва, 9 марта. Запад может провести кибератаки, чтобы отключить электричество в российских городах в случае войны Украины с РФ, считает полковник запаса, военный обозреватель Александр Жилин.

«Запад может поддержать Украину кибератаками против России. Для этого в США созданы специальные подразделения», — цитирует эксперта Ura.ru.

По словам обозревателя, отключение электроснабжения приведет к коллапсу. Однако рисковать собственными военными ради помощи Украине Запад не будет, считает Жилин.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон планирует произвести «скрытые контрудары» в ближайшие три недели. Помимо этого, Москва подвергнется экономическим санкциям в качестве ответа за якобы хакерские действия, которые вменяют России.