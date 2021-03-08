Боевики готовят в Сирии провокацию для обвинения Дамаска в химатаке — ЦПВС

Дамаск, 8 марта. Боевики намерены осуществить провокацию с химическим оружием в Идлибской зоне деэскалации, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Карпов.

Карпов заявил, что в российский ЦПВС поступила информация о подготовке боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 провокации. Террористы намерены инсценировать химическую атаку в зоне деэскалации.

Изображение химической атаки должно осуществиться в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана, расположенном в Идлибе. Боевики намерены привлечь местных жителей для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения.

Россия вновь ранее потребовала от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести честное расследование предполагаемой химатаке в городе Дума в провинции Дамаск. Об этом сообщало Федеральное агентство новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.