Манижа на Евровидении-2021: как Instagram-певица стала представителем РФ на конкурсе

Певица Сангин Манижа будет представлять Россию на Евровидении-2021. Артистка начинала с роликов в Instagram, а теперь участвует на международном конкурсе вместо Little Big.

Сегодня стало известно, что Россию на Евровидении-2021 представит российская и таджикская певица Манижа. Она выступит с песней Russian Woman, в которой идет речь про сложную судьбу русской женщины и ее мечтах. Ранее Первый канал сам назначал артиста на музыкальный конкурс, но в этом этом году провел отборочный тур, по итогам которого зрители выбрали Манижу, а не группу «#2Маши» или певца Антона Беляева.

На пути к славе девушке пришлось пройти через многое. В ранние годы 29-летняя уроженка Душанбе пережила клиническую смерть, а в 1994 году из-за гражданской войны лишилась дома и переехала вместе с семьей в Москву, где пошла в музыкальную школу по классу фортепиано и стала заниматься с вокальными репетиторами.

Музыкальная карьера певицы началась в 2003 году, когда она получила Гран-при фестиваля Rainbow Stars в Юрмале. Затем она много ездила по миру, была участницей петербуржского хип-хоп коллектива «Ассаи», но пока не могла найти себя в музыкальной индустрии. Артистка хотела бросить карьеру, но стала выкладывать 15-секундные музыкальные коллажи и каверы на своей странице в Instagram, что стало поворотным моментом. За месяц она набрала 5000 подписчиков, а на сегодняшний день ее аудитория составляет 367 тыс. фанатов.

Сперва Манижа исполняла преимущественно известные хиты других исполнителей, но затем самостоятельно выпустила Instagram-альбом Manuscript. Раз в неделю она публиковала по одной песне, и для каждой были сняты видео и созданы отдельные арт-аккаунты. Дебютный альбом стал популярным. Он продержался в топ-чартах iTunes три недели и вернул певицу на большую сцену.

В 2017 году она дала сольный концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, а год спустя выпустила второй альбом «ЯIAM», в котором прослеживается влияние стилей этно-поп и соул, а также электронной музыки. В своем творчестве девушка старается сочетать этнические и современные направления. Ярким доказательством этого является ее хит Russian Woman, с которым она и поедет в Роттердам на Евровидение-2021.

Напомним, конкурс «Евровидение-2020» был отменен из-за пандемии коронавируса. В результате большинство стран-вещателей на Евровидение-2021 отправили тех исполнителей, которые должны были участвовать в прошлом году. Францию представит Барбара Прави с песней «Voilà», Великобритания отправит Джеймса Ньюмана, который еще не представил свой трек. От Бельгии будет выступать группа Hooverphonic с песней «The Wrong Place», от Германии — Jendrik Sigwart с композицией «I Don't Feel Hate».

Несколько стран (включая Польшу, Беларусь и Швецию) пока не определили исполнителя. Полный список участников представлен на официальном сайте Евровидения-2021.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, почему группа Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021.