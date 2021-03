Правительство Бразилии меняет стратегию и берет курс на сближение с Аргентиной

Долгие годы Бразилия и Аргентина были главными союзниками и торговыми партнерами в Южной Америке. Две страны положили начало самому масштабному интеграционному объединению континента, проводя независимую от других государств внешнюю и торговую политику. Однако «правое» правительство Жаира Болсонару свело дружбу к минимуму, обвиняя президента Альберто Фернандеса в марксизме и «венесуэлизации» Аргентины.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о том, что заставило Болсонару поменять тон и забыть про идеологические разногласия.

4 марта Болсонару заявил, что в конце марта совершит государственный визит в столицу Аргентины Буэнос Айрес, где встретится с президентом Фернандесом. Визит приурочен к 30-летию Mercosur и станет первой личной встречей двух лидеров.

Соседнюю страну Болсонару впервые назвал «наша любимая Аргентина». Президент Бразилии уточнил, что обсудит с Альберто Фернандесом торговлю углеводородами, военной техникой и сотрудничество в рамках Mercosur, председателем которого является глава Аргентины. Болсонару также отметил, что болеет за Аргентину в переговорах со Всемирным валютным фондом по сокращению государственного долга.

26 марта в Буэнос-Айресе пройдет саммит глав государств Mercosur, который посетят также президенты Уругвая и Парагвая, а также Чили и Боливии, которые являются ассоциированными членами торгового блока.

Жаир Болсонару впервые в таком уважительном тоне говорит про правительство соседней страны. На президентских выборах в Аргентине в 2019 году он публично поддержал консервативного кандидата Маурисио Макри. А Макри, когда был президентом, стал первым главой иностранного государства, посетившим Бразилию после победы Жаира Болсонару.

Спустя несколько месяцев Болсонару нанес ответный визит своему стороннику во взглядах, по итогам которого страны подписали соглашения о сотрудничестве в ядерной энергетике, в авиастроении и обсудили строительство совместной ГЭС на реке Уругвай. Макри и Болсонару также заявили о совместной поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и раскритиковали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Однако планам друзей-консерваторов не суждено было сбыться. 27 октября 2019 года Маурисио Макри проиграл в первом туре президентских выборов, набрав 40% голосов. Новым главой государства был избран член Хустисиалистской партии (Partido Justicialista) и сторонник идей социализма и перонизма Альберто Фернандес, за которого проголосовали 48% населения Аргентины.

Жаир Болсонару, возлагавший все надежды на Маурисио Макри, не был готов к его поражению. Впервые за 23 года президент Бразилии не поздравил избранного президента Аргентины и не появился на его инаугурации.

А Фернандес во время своего первого обращения к народу после победы выразил поддержку бывшему президенту Бразилии Луле да Силве Инасиу, который на тот момент отбывал наказание за коррупцию. Фернандес назвал суд над бразильским коллегой, в то время главным оппонентом Болсонару, несправедливым и потребовал его освобождения.

Несмотря на идеологические разногласия, новый президент отметил, что Бразилия и Аргентина являются стратегическими партнерами «и это не должно измениться». В ответ Болсонару заявил, что ему «жаль, что аргентинцы выбрали зло»;. Он также допустил исключение Аргентины из Mercosur, если это поддержат Уругвай и Парагвай.

К концу 2019 года в Аргентине и Бразилии проживало более 60% населения всей Южной Америки. Суммарно экономики двух стран составляли 66% от номинального ВВП всего континента. Объем двусторонней торговли существенно уменьшился после всемирного кризиса 2008 года и введения новых тарифных барьеров в 2011 году, в результате чего к началу 2020 года Аргентина спустилась с третьего на пятое место в списке главных импортеров товаров из Бразилии. При этом Китай обошел Бразилию в списке ключевых торговых партнеров страны.

Суммарная стоимость товарооборота между двумя странами по итогу 2019 года составила 20,2 миллиарда долларов. Бразилия перенаправила экспорт товаров в США, Китай и ЕС, из-за чего впервые за долгие годы импорт из Аргентины превысил экспорт.

В течение всего первого года правления Альберто Фернандеса Болсонару и его сыновья, члены Национального конгресса Бразилии, регулярно критиковали курс нового президента Аргентины, сравнивая его с Николасом Мадуро.

По мнению Болсонару, Фернандес ведет разрушительную экономическую политику из-за национализации промышленности, масштабных трат на социальные нужды и государственного вмешательства в экономику.

Сын президента, сенатор Эдуарду Болсонару, также не остался в стороне от обсуждения внутренней политики Аргентины. Запрет Фернандеса на повышение цен на сотовую связь Болсонару-младший объявил признаком «диктатуры»;.

Болсонару резко критиковал легализацию абортов в Аргентине. Потом в октябре 2020 года он заявил, что «аргентинцы этого заслуживают».

Президент Аргентины Альберто Фернандес, впрочем, воздерживается от резких комментариев в адрес бразильского правительства, но продолжает публично поддерживать политических оппонентов Болсонару.

Другим камнем преткновения в отношениях соседей стали отличия во внешней политике. Альберто Фернандес выступил против государственного переворота в Боливии в 2019 году и не признал временное правительство Жанин Аньес, которое пользовалось поддержкой Жаира Болсонару. Аргентинский лидер предоставил политическое убежище свергнутому президенту Боливии Эво Моралесу, дав ему возможность координировать действия партии «Движение к социализму» (MAS) из Аргентины.

