Правительство Бразилии меняет стратегию и берет курс на сближение с Аргентиной

Долгие годы Бразилия и Аргентина были главными союзниками и торговыми партнерами в Южной Америке. Две страны положили начало самому масштабному интеграционному объединению континента, проводя независимую от других государств внешнюю и торговую политику. Однако «правое» правительство Жаира Болсонару свело дружбу к минимуму, обвиняя президента Альберто Фернандеса в марксизме и «венесуэлизации» Аргентины.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о том, что заставило Болсонару поменять тон и забыть про идеологические разногласия.

Первая встреча двух президентов

4 марта Болсонару заявил, что в конце марта совершит государственный визит в столицу Аргентины Буэнос Айрес, где встретится с президентом Фернандесом. Визит приурочен к 30-летию Mercosur и станет первой личной встречей двух лидеров.

«Мы впервые поговорим с президентом Аргентины. Мы публично обсудим экономические вопросы наших стран», — заявил Болсонару во время еженедельной онлайн-трансляции в Facebook.

Соседнюю страну Болсонару впервые назвал «наша любимая Аргентина». Президент Бразилии уточнил, что обсудит с Альберто Фернандесом торговлю углеводородами, военной техникой и сотрудничество в рамках Mercosur, председателем которого является глава Аргентины. Болсонару также отметил, что болеет за Аргентину в переговорах со Всемирным валютным фондом по сокращению государственного долга.

«Экономическая ситуация в странах Южной Америки, в том числе в Аргентине, интересна всем и Бразилии в первую очередь», — подытожил президент.

26 марта в Буэнос-Айресе пройдет саммит глав государств Mercosur, который посетят также президенты Уругвая и Парагвая, а также Чили и Боливии, которые являются ассоциированными членами торгового блока.

Проигранная ставка Болсонару

Жаир Болсонару впервые в таком уважительном тоне говорит про правительство соседней страны. На президентских выборах в Аргентине в 2019 году он публично поддержал консервативного кандидата Маурисио Макри. А Макри, когда был президентом, стал первым главой иностранного государства, посетившим Бразилию после победы Жаира Болсонару.

Спустя несколько месяцев Болсонару нанес ответный визит своему стороннику во взглядах, по итогам которого страны подписали соглашения о сотрудничестве в ядерной энергетике, в авиастроении и обсудили строительство совместной ГЭС на реке Уругвай. Макри и Болсонару также заявили о совместной поддержке лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и раскритиковали президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Однако планам друзей-консерваторов не суждено было сбыться. 27 октября 2019 года Маурисио Макри проиграл в первом туре президентских выборов, набрав 40% голосов. Новым главой государства был избран член Хустисиалистской партии (Partido Justicialista) и сторонник идей социализма и перонизма Альберто Фернандес, за которого проголосовали 48% населения Аргентины.

Жаир Болсонару, возлагавший все надежды на Маурисио Макри, не был готов к его поражению. Впервые за 23 года президент Бразилии не поздравил избранного президента Аргентины и не появился на его инаугурации.

А Фернандес во время своего первого обращения к народу после победы выразил поддержку бывшему президенту Бразилии Луле да Силве Инасиу, который на тот момент отбывал наказание за коррупцию. Фернандес назвал суд над бразильским коллегой, в то время главным оппонентом Болсонару, несправедливым и потребовал его освобождения.

Alberto Fernández vence presidenciais na Argentina e pede "Lula livre" no dicurso de vitória: "Preso injustamente." pic.twitter.com/0je0uRV0yL — DW Brasil (@dw_brasil) October 28, 2019

Несмотря на идеологические разногласия, новый президент отметил, что Бразилия и Аргентина являются стратегическими партнерами «и это не должно измениться». В ответ Болсонару заявил, что ему «жаль, что аргентинцы выбрали зло»;. Он также допустил исключение Аргентины из Mercosur, если это поддержат Уругвай и Парагвай.

«Он оскорбил демократию Бразилии и нашу судебную систему. Он просто бросает вызов Бразилии», — ответил Болсонару.

Apoiar Lula Livre é afronta à democracia brasileira, diz Bolsonaro sobre Fernández https://t.co/P5Ttz1yJ74 — UOL Notícias (@UOLNoticias) October 28, 2019

К концу 2019 года в Аргентине и Бразилии проживало более 60% населения всей Южной Америки. Суммарно экономики двух стран составляли 66% от номинального ВВП всего континента. Объем двусторонней торговли существенно уменьшился после всемирного кризиса 2008 года и введения новых тарифных барьеров в 2011 году, в результате чего к началу 2020 года Аргентина спустилась с третьего на пятое место в списке главных импортеров товаров из Бразилии. При этом Китай обошел Бразилию в списке ключевых торговых партнеров страны.

Суммарная стоимость товарооборота между двумя странами по итогу 2019 года составила 20,2 миллиарда долларов. Бразилия перенаправила экспорт товаров в США, Китай и ЕС, из-за чего впервые за долгие годы импорт из Аргентины превысил экспорт.

Интерес к внутренним делам Аргентины

В течение всего первого года правления Альберто Фернандеса Болсонару и его сыновья, члены Национального конгресса Бразилии, регулярно критиковали курс нового президента Аргентины, сравнивая его с Николасом Мадуро.

По мнению Болсонару, Фернандес ведет разрушительную экономическую политику из-за национализации промышленности, масштабных трат на социальные нужды и государственного вмешательства в экономику.

«Левые, ответственные за экономические провалы, вернулись к власти. Они семимильными шагами идут навстречу режиму, подобному Венесуэле», — заявил он.

- Existe um modelo econômico que conseguiu o impossível:



### Argentina sem carne.

### Venezuela sem petróleo.

### Cuba sem açúcar. pic.twitter.com/shqNS7AGDu — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 14, 2020

Сын президента, сенатор Эдуарду Болсонару, также не остался в стороне от обсуждения внутренней политики Аргентины. Запрет Фернандеса на повышение цен на сотовую связь Болсонару-младший объявил признаком «диктатуры»;.

«Аргентина под руководством Фернандеса и Киршнер принимает меры, свойственные Венесуэле Чавеса и Мадуро. Наши соседи — это часть нашей жизни и мы желаем им лишь лучшего. Склонности к диктатуре и их экономическая политика вызывают опасения. Венесуэла при политике социализма стала наркодиктатурой и породила самый масштабный кризис беженцев в истории Латинской Америки. Мы братья. Знайте, мы всегда рядом, боремся против тиранов и за свободу», — написал сенатор в своем Twitter.

E A VENEZUELIZAÇÃO DA ARGENTINA CONTINUA...



A Argentina de Fernandez e Kirchner está tomando medidas semelhantes as da Venezuela de Chávez e Maduro.



Nesta thread explico parte do problema alertando, como deputado, para que o Brasil jamais trilhe o mesmo rumo. pic.twitter.com/RChPFzWEyr — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) August 22, 2020

Болсонару резко критиковал легализацию абортов в Аргентине. Потом в октябре 2020 года он заявил, что «аргентинцы этого заслуживают».

«К власти вернулась левачка Кристина Киршнер. Мне известно, что происходит в Аргентине. Я читал, что президент собирается легализовать аборты. Ну, аргентинский народ, мне жаль, но вы это заслужили», — сказал глава правительства Бразилии.

"Deram tanta porrada no Macri, chamaram de tudo quanto é coisa, tá aí, povo argentino, lamento, é o que vocês merecem. Ta aí”, disse o presidente Jair Bolsonaro.https://t.co/GE8p49PfSU — RENOVA (@RenovaMidia) October 9, 2020

Президент Аргентины Альберто Фернандес, впрочем, воздерживается от резких комментариев в адрес бразильского правительства, но продолжает публично поддерживать политических оппонентов Болсонару.

«Не знаю, почему семья Болсонару так обеспокоена мной, лучше задайте им этот вопрос», — ответил аргентинский лидер.

Внешнеполитические разногласия

Другим камнем преткновения в отношениях соседей стали отличия во внешней политике. Альберто Фернандес выступил против государственного переворота в Боливии в 2019 году и не признал временное правительство Жанин Аньес, которое пользовалось поддержкой Жаира Болсонару. Аргентинский лидер предоставил политическое убежище свергнутому президенту Боливии Эво Моралесу, дав ему возможность координировать действия партии «Движение к социализму» (MAS) из Аргентины.

The moment Evo Morales crossed back into #Bolivia✊????



“@alferdez He takes me to the border to return to my beloved homeland,& I feel that the peoples & the great homeland accompany me with him.These are moments of great emotion & deep gratitude to my #Argentine brothers & sisters” pic.twitter.com/Tnz2dDOGwh — Terrence Daniels (Captain ???? Planet) (@Terrence_STR) November 9, 2020

После победы социалиста Луиса Арсе на президентских выборах и торжественного возвращения Эво Моралеса в Боливию члены его партии номинировали Альберто Фернандеса на Нобелевскую премию мира. Президент Болсонару, в свою очередь, поздравил Луиса Арсе последним из всех глав государств Южной Америки.

Хоть и не так резко, но значительным образом расходятся точки зрения Фернандеса и Болсонару на политический кризис в Венесуэле. Пока Бразилия продолжает обвинять Мадуро в узурпации власти и насилии, Аргентина заняла нейтральную позицию. Альберто Фернандес не признал Хуана Гуайдо в качестве законного представителя венесуэльского народа и не принял верительные грамоты от представительницы оппозиционера, что привело к закрытию миссии. В то же время МИД Аргентины принял документы у представительницы Мадуро Стеллы Луго, предоставив ей статус «временной поверенной в делах».

???????????????? | #INSOLITO: el presidente Alberto Fernández admitió que reconocen la autoridad del brutal dictador Nicolás Maduro en Venezuela, y que no mantienen diálogo con el gobierno encargado de Juan Guaidó.#AlbertoDefiendeDictadores pic.twitter.com/2GruaS9bJo — La Derecha Medios (@laderechamedios) July 16, 2020

Сам президент Аргентины считает, что в Венесуэле есть большие проблемы с демократией и правами человека, однако не поддерживает жестких санкций и блокады против Боливарианской республики. Нейтралитет скорее выгоден Каракасу. Аргентина воздерживается от голосования в Организации американских государств по кризису в Венесуэле, а также практически заморозила свое участие в Группе Лимы — организации, призванной оказать международное давление на правительство Мадуро. Издание Clarin также утверждало, что администрация Фернандеса оказывает помощь Каракасу, поставляя сельскохозяйственную продукцию в обход санкций.

En una declaración conjunta, Mike Pompeo y Ernesto Araújo afirmaron que Venezuela “verá caer” a Nicolás Maduro https://t.co/JSGISPkrw1 — Infobae América (@infobaeamerica) September 19, 2020

Правительство Болсонару, напротив, выступает за жесткую линию в отношениях с Венесуэлой. В сентябре 2020 года МИД Бразилии объявил представителей посольства Мадуро персонами нон грата, чтобы передать здание посольства представителям Гуайдо. На встрече с госсекретарем США Майком Помпео в октябре прошлого года министр иностранных дел Аргентины Эрнесту Араужу заявил о полной солидарности с Соединенными Штатами по вопросу «восстановления демократии» в Венесуэле.

Аргентина также не поддерживает давление на другие социалистические страны Латинской Америки — Никарагуа и Кубу, в отношении которых администрация Болсонару в лучшем случае занимает нейтральную позицию.

Дело семейное

Помимо идеологических и внешнеполитических разногласий, по мнению колумнистов издания Veja, отношениям двух лидеров помешал тот факт, что сын Альберто Фернандеса публично поддерживает ЛГБТ-движение и часто появляется в женских нарядах в стримах на платформе Twich. Члены семьи Жаира Болсонару являются убежденными консерваторами и гомофобами.

28 октября 2019 года Эдуарду Болсонару поделился фото, на котором сравнивался он с винтовкой в руках и Эстанислао Фернандес в костюме персонажа пикачу. МИД Аргентины счел твит намеком на дискриминацию.

Новая стратегия Болсонару

Ноябрь 2020 года сталдля президента Бразилии месяцем крупнейшей геополитической катастрофы за время его правления — его союзник, единомышленник и единственный защитник на международной арене Дональд Трамп проиграл на президентских выборах в США. Победа Байдена, который неоднократно критиковал Болсонару из-за пожаров в Амазонии, поставила под угрозу дальнейшие партнерские отношения Бразилии и США. Газета Estado de Sao Paulo сообщала, что правительство страны осталось без «запасного плана» и рискует оказаться в международной изоляции в случае жесткой политики Байдена.

>@ECantanhede: Vitória de Biden rompe a dupla 'Deus' e 'mito' e joga o Brasil no isolamento e no limbo. Um zumbi internacionalhttps://t.co/7imldxvkvv pic.twitter.com/oRU7JJkAZk — Estadão (@Estadao) October 11, 2020

Veja писало, что в условиях неясности отношений с США, разрушенных связей с ЕС и противоречий с Китаем администрации Болсонару пришлось искать новых партнеров и союзников на международной арене среди региональных лидеров — Индии, Аргентины, Великобритании и Южной Кореи. Помимо того, что Аргентина остается одним из главных торговых партнеров Бразилии, значимость восстановления дружеских отношений с соседней страной обусловлена председательством Фернандеса в Mercosur. На данный момент аргентинский лидер от имени блока ведет переговоры с ЕС о спасении соглашения о свободной торговле между странами двух организаций.

Первые положительные сигналы

Первый шаг к восстановлению диалога был сделан еще в ноябре 2020 года. Президенты впервые созвонились в формате онлайн-конференции по случаю «Дня дружбы» двух стран — 35 лет назад лидеры Аргентины и Бразилии подписали историческую декларацию об экономической интеграции, которая положила начало созданию объединения Mercosur.

В ходе разговора президент Бразилии заявил о необходимости усилить сотрудничество в сфере безопасности, борьбы с наркотрафиком и торговли. Также, по мнению Жаира Болсонару, будущее Mercosur зависит от Аргентины и Бразилии.

???????????????? Por videoconferência, Jair Bolsonaro e Alberto Fernández tiveram hoje, Dia da Amizade entre Brasil e Argentina, o primeiro encontro bilateral desde a eleição do presidente argentino.



???? A reunião é um dos destaques do Repórter Brasil de logo mais, às 19h!

???? Alan Santos/PR pic.twitter.com/CMkMEdNGeL — reporterbrasil (@reporterbrasil) November 30, 2020

Президент Аргентины, в свою очередь, призвал «оставить в прошлом былые противоречия и вместе смотреть в будущее». Альберто Фернандес отметил перспективы двух стран в сфере оборонной промышленности и торговли углеводородами. В ответ на слова о Mercosur лидер Аргентины обратил внимание на больную тему Болсонару, заявив о необходимости совместных действий по охране окружающей среды, намекая президенту Бразилии на то, что природоохранная политика его правительства тормозит ратификацию торгового соглашения Mercosur и Евросоюза.

Хотя во время конференции президенты в основном зачитывали заранее подготовленные нейтральные тексты, эта встреча придала импульс двусторонним отношениям. В феврале 2021 года Буэнос-Айрес посетил секретарь по особым вопросам администрации президента Бразилии адмирал Флавиу Роша. Газета Folha de Sao Paolo отметила, что Болсонару выбрал в качестве посланника Рошу, поскольку глава МИД Эрнесту Араужу «испытал бы идеологические проблемы» в Аргентине.

15 февраля стало известно, что Бразилия и Аргентина возобновили сотрудничество в сфере торговли газом впервые за шесть лет. Бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул начал импортировать по 2,4 миллиона кубометров природного газа по газопроводу Aldea Brasilera — Uruguaiana, что будут ежедневно приносить Аргентине 500 тысяч долларов.

Argentina volta a exportar gás para o Brasilhttps://t.co/QUa3ldgp4J — Valor Econômico (@valoreconomico) February 16, 2021

Перезапуск отношений?

От итогов следующего саммита в Буэнос-Айресе зависит как судьба двусторонних отношений Бразилии и Аргентины, так и самого Mercosur. Жаир Болсонару проявил заинтересованность в строительстве газопровода из аргентинской Патагонии до южных бразильских штатов для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Альберто Фернандес планирует согласовать контракт на закупку бразильских БТР Guarani и совместном строительстве инфраструктуры для сетей 5G.

В контексте Mercosur администрация Болсонару стремится договориться о возможности заключения торговых соглашений с другими странами и блоками в обход правил регионального блока. Эту идею поддерживают Парагвай и Уругвай, но Аргентина выступает против, поскольку правила Mercosur подразумевают единую таможенную политику и квотирование. Кроме этого, Альберто Фернандес намерен вынести на обсуждение вопрос экологии, который тормозит переговоры с ЕС.

Мнение эксперта

Доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев считает, что ключевым моментом в отношениях двух стран стала победа Джо Байдена, которая подтолкнула Болсонару и Фернандеса забыть о былых противоречиях.

«Геополитическая ситуация вокруг Бразилии резко изменилась, потому что Болсонару остался один, в определенной изоляции. Президенты Аргентины и Бразилии оказались в противниках нового американского президента. Байден со своей зеленой революцией обязательно возьмется за Болсонару из-за лесных пожаров в Амазонии, и за Фернандеса из-за сланцевых месторождений газа в провинции Кукута. У них будут проблемы с США и поэтому лучше объединиться», — заявил эксперт.

По мнению Владимира Сударева, Жаир Болсонару сможет поступиться своими идеологическими предпочтениями ради сохранения и усиления позиции в Южной Америке.