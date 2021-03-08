Симферополь, 8 марта. Представитель постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал заявление Киева о разрыве дипломатических отношений с Москвой путем в никуда.

Накануне экс-посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украине нужно быть готовым к разрыву дипломатических отношений с Россией. Он призвал подготовить данное решение и применить при необходимости.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в беседе с РИА Новости отметил, что данные разговоры Киева о разрыве дипломатических отношений являются путем в никуда. Сейчас на Украине наступает час икс — «различные безумцы перешли в наступление».

Молохов отметил, что представители власти Украины тщетно пытаются перерезать тупыми ножницами пуповину, все еще связывающую Украину с Россией. По его словам, в данной ситуации остается верить только в здравомыслие обычных людей.

Украина считает, что Минские соглашения по Донбассу ей ни к чему. Об этом сообщает издание INFOX.

Накануне политолог Корнилов рассказал, чем обернется для Украины политический кризис. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.