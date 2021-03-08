Захарова прокомментировала скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

Москва, 8 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

По мнению спикера российского дипломатического ведомства, в Великобритании существуют тайные соглашения между представителями политического истеблишмента и СМИ.

«Это не скандал. Это обрушение декораций», — цитирует Захарову «Царьград».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что после просмотра интервью Маркл и принца Гарри Опре Уинфри она пришла к нескольким выводам. По ее мнению, британские медиа способны перевернуть с ног на голову любую ситуацию по заказу влиятельных игроков. Неприкосновенность не гарантирована даже членам королевской семьи, подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что продюсерская компания Опры Уинфри Harpo Productions получит от 7 до 9 миллионов долларов за показ интервью журналистки с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Именно такие цифры фигурируют в соглашении между CBS и продюсерской компанией Уинфри, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сделкой.