Экс-помощника президента Абхазии подозревают в планировании госпереворота

Сухум, 8 марта. Экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и сотрудники его охраны задержаны в связи с подозрениями в планировании госпереворота, сообщила Служба госбезопасности (СГБ) страны.

По данным ведомства, 4 марта Авидзба пригласили в СГБ для разъяснительной беседы о недопустимости его сопровождения вооруженной охраной из пяти иностранных граждан. Но бывший помощник президента отверг предложение правоохранителей.

В этот же день в доме Авидзба прошел обыск, в результате которого правоохранители обнаружили автоматы, ручные пулеметы, пистолеты и боеприпасы к ним, средства специальной связи и ручные противотанковые гранатометы. Все предметы изъяты, сообщается на сайте СГБ Абхазии.

Авидзба задержан, на данный момент он находится в СИЗО. Пятеро иностранных граждан из охраны экс-советника президента также попали под стражу. По оперативной информации, все задержанные планировали участвовать в попытке государственного переворота в Абхазии.

Против них возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия. По решению судьи Леварса Багателии, Авидзба будет помещен под арест до 5 апреля. Место отбывания наказания не уточняется.