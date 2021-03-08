Украинские делегаты пытались «удалить» с совещания ОБСЕ журналисток из Крыма

Киев, 8 марта. Крымчане во время онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству, испытывали давление, заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.

По словам Гридчиной, в ходе онлайн-совещания она рассказала членам ОБСЕ о журналистике в Крыму и о травли в Сети, с которой она регулярно сталкивается как руководитель первого в Крыму украиноязычного информационного агентства «Крым сегодня».

«В мой адрес <...> поступают угрозы от различных пользователей с территории Украины», — рассказала она.

После выступления Гридчиной она и ее коллега, главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, подверглись нападкам представителей украинской делегации. Они потребовали удалить с онлайн-совещания ОБСЕ двух журналисток, представляющих Крым, передают РИА Новости.

К обсуждению присоединились представители США, Великобритании, Канады. В свою защиту Гридчина заявила, что готова предоставить западным СМИ истинную информацию о жизни на полуострове.

Накануне сообщалось, что вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбасс. Операция может начаться весной-летом текущего года. С таким заявлением в интервью Федеральному агентству новостей выступил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.