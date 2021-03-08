Букмекеры резко понизили ставки на РФ, узнав имя победителя нацотбора на Евровидение

Manizha с песней «Русская женщина» представит Россию в Роттердаме на Евровидении-2021. Певица стала победительницей национального отбора на европейский музыкальный конкурс. Она обошла в результате всенародного голосования Антона Беляева (Therr Maitz) и группу #2Маши (Зайцева и Шейх). Блогер Вадим Манукян оценил результаты нацотбора и реакцию на выбор Manizha в качестве представительницы России на Евровидении-2021.



Шок — это по-нашему. Слухи о том, что Manizha окажется в национальном отборе на Евровидение-2021 появились в СМИ лишь за 4 часа до старта прямого эфира. Об участии Антона Беляева и двух Маш поговаривали еще несколько дней назад.

Я настроился на то, что профессиональное жюри уже выбрало лучших из лучших и я получу наслаждение от номеров артистов, которых допустили до зрительского голосования. В итоге, кажется, что-то пошло не так. Антон Беляев меня откровенно не впечатлил. Нет, разумеется, фирменного звучания у него не отнять и все как обычно было на высшем уровне, но только это не формат Евровидения. Затем на сцену вышли #2Маши. Девчонки были в моем лонг-листе, который я публиковал еще в декабре прошлого года. Рад, что им предоставился шанс побороться за путевку на конкурс. Однако, чего-то и им не хватило. Соглашусь, что на победу в нацотборе их песня не тянула. И вот на сцене Manizha. Все мы прекрасно знаем про ее фирменное звучание и вправе были ожидать очередного шедевра. Но, на мой взгляд, песня «Русская женщина» на таковой статус совсем не тянет.

Национальный отбор на Евровидение-2021 пролетел словно метеор, а внутри ощущение словно его не было и вовсе. Неужели у нас не нашлось более достойной песни и кандидата на конкурс? Странно, что Александр Панайотов не попал в тройку. Но спасибо, что обошлось без Моргенштерна и Бузовой. Хотя, странный рэп от Manizha это тоже спорный контент.

Мне на какой-то момент показалось, что может это я придираюсь. Однако и в социальных сетях все недоумевают от того, какого победителя нацотбора в итоге выбрали. Да и песни тройки, которая была допущена до голосования тоже вызвали массу вопросов. В шутку соцсети даже предлагали отправить Киркорова, Билана или Гагарину, которые также приняли участие в этом гала-концерте.

Что касается отказа Little Big ехать на конкурс, то я отследил реакцию букмекеров. Россия находилась у них на третьем месте до момента объявления, что в этом году поедет от нашей страны новый участник. В эту секунду букмекеры понизили шансы России на Евровидении-2021 на одну строчку. После выступления всех трех участников наша страна оказалась на 6-м месте, а после оглашения победителя нацотбора на 7-м. Эти цифры и реакция соцсетей говорят о том, что Россия скорее всего не будет бороться в Роттердаме за победу. С одной стороны, неплохо, что представлен трек, где звучит много русской речи, но с точки зрения заявки на 1-е место этот рэп скорее всего не зайдет европейцам. Очень надеюсь, что Россия попадет в финал с этой песней, но что-то мне подсказывает, что наша страна может повторить результат Юлии Самойловой 2018 года, когда мы не вышли даже из полуфинала.