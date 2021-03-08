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Букмекеры резко понизили ставки на РФ, узнав имя победителя нацотбора на Евровидение

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Букмекеры резко понизили ставки на РФ, узнав имя победителя нацотбора на Евровидение

Manizha с песней «Русская женщина» представит Россию в Роттердаме на Евровидении-2021. Певица стала победительницей национального отбора на европейский музыкальный конкурс. Она обошла в результате всенародного голосования Антона Беляева (Therr Maitz) и группу #2Маши (Зайцева и Шейх). Блогер Вадим Манукян оценил результаты нацотбора и реакцию на выбор Manizha в качестве представительницы России на Евровидении-2021.
 
Шок — это по-нашему. Слухи о том, что Manizha окажется в национальном отборе на Евровидение-2021 появились в СМИ лишь за 4 часа до старта прямого эфира. Об участии Антона Беляева и двух Маш поговаривали еще несколько дней назад. 

Я настроился на то, что профессиональное жюри уже выбрало лучших из лучших и я получу наслаждение от номеров артистов, которых допустили до зрительского голосования. В итоге, кажется, что-то пошло не так. Антон Беляев меня откровенно не впечатлил. Нет, разумеется, фирменного звучания у него не отнять и все как обычно было на высшем уровне, но только это не формат Евровидения. Затем на сцену вышли #2Маши. Девчонки были в моем лонг-листе, который я публиковал еще в декабре прошлого года. Рад, что им предоставился шанс побороться за путевку на конкурс. Однако, чего-то и им не хватило. Соглашусь, что на победу в нацотборе их песня не тянула. И вот на сцене Manizha. Все мы прекрасно знаем про ее фирменное звучание и вправе были ожидать очередного шедевра. Но, на мой взгляд, песня «Русская женщина» на таковой статус совсем не тянет.

Букмекеры резко понизили ставки на РФ, узнав имя победителя нацотбора на Евровидение

Национальный отбор на Евровидение-2021 пролетел словно метеор, а внутри ощущение словно его не было и вовсе. Неужели у нас не нашлось более достойной песни и кандидата на конкурс? Странно, что Александр Панайотов не попал в тройку. Но спасибо, что обошлось без Моргенштерна и Бузовой. Хотя, странный рэп от Manizha это тоже спорный контент.

Мне на какой-то момент показалось, что может это я придираюсь. Однако и в социальных сетях все недоумевают от того, какого победителя нацотбора в итоге выбрали. Да и песни тройки, которая была допущена до голосования тоже вызвали массу вопросов. В шутку соцсети даже предлагали отправить Киркорова, Билана или Гагарину, которые также приняли участие в этом гала-концерте. 

Что касается отказа Little Big ехать на конкурс, то я отследил реакцию букмекеров. Россия находилась у них на третьем месте до момента объявления, что в этом году поедет от нашей страны новый участник. В эту секунду букмекеры понизили шансы России на Евровидении-2021 на одну строчку. После выступления всех трех участников наша страна оказалась на 6-м месте, а после оглашения победителя нацотбора на 7-м. Эти цифры и реакция соцсетей говорят о том, что Россия скорее всего не будет бороться в Роттердаме за победу. С одной стороны, неплохо, что представлен трек, где звучит много русской речи, но с точки зрения заявки на 1-е место этот рэп скорее всего не зайдет европейцам. Очень надеюсь, что Россия попадет в финал с этой песней, но что-то мне подсказывает, что наша страна может повторить результат Юлии Самойловой 2018 года, когда мы не вышли даже из полуфинала.

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