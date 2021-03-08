Хоккеист Павел Буре выступит свидетелем по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

Москва, 8 марта. По уголовному делу о смертельной перестрелке, произошедшей в 2017 году в «Москва-Сити», в роли свидетеля в Пресненском суде выступит российский хоккеист Павел Буре.

Разбирательство в Пресненском суде Москвы с уголовным делом об обстоятельствах перестрелки, произошедшей в башне «Око» в Москва-Сити, началось в конце 2019 года. В рамках расследования следствием установило, что бывший спортсмен, вошедший в Зал славы НХЛ, находился в тот злосчастный день среди гостей, приглашенных на юбилей авторитетного бизнесмена в небоскребе.

Напомним, перестрелка у башни «Око» в Москва-Сити произошла в 2017 году, когда там праздновал день рождения известный бизнесмен Дмитрий Павлов. Тогда охрана совладельца этой башни, Гаврила Юшваева, при поддержке подкрепления, в лице спортивного вида молодых людей, вступила в перестрелку с бойцами ФГУП «Охрана» Росгвардии и охраной Павлова из-за Maybach Юшваева, который был припаркован прямо у ВИП-входа в небоскреб и мешал проезду. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения, сообщало Федеральное агентство новостей.