Соседов намекнул на причину ухода Меньшовой из программы «Сегодня вечером»

Москва, 8 марта. Музыкальный критик Сергей Соседов намекнул на причину ухода Юлии Меньшовой из передачи «Сегодня вечером» на Первом канале, которую она вела вместе с юмористом Максимом Галкиным.

Ранее высказывалось мнение, что телеведущая ушла из шоу из-за конфликта с Галкиным, но сама Меньшова опровергала подобные сообщения. Артистка говорила, что причиной ухода стал неподходящий для нее формат шоу. Меньшова призналась, что гости в последнее время стали ей неинтересны, поэтому артистка не хотела тратить силы на эту работу.

По мнению Соседова, причиной ухода Меньшовой оказался все-таки именно конфликт с Галкиным.

«Просто так с «Первого канала» не уходят. Наверняка существует более серьезная причина. Юля – сильная ведущая, ничуть не уступающая Галкину. Как она вела «Наедине со всеми»: это была блестящая, тонкая, легкая, изящная работа. И с Галкиным она ничуть не тушевалась. Наоборот, она оттеняла его, в ее присутствии этот проект был дороже», — цитирует музыкального критика «Собеседник».

Критик считает, что если конфликт действительно был, Галкин в скором времени поймет, что в программе очень не хватает Меньшовой. Ее уход из шоу критик считает большой потерей для программы.

«Я очень надеюсь, что Юля нашла себе новое пристанище: не в пустоту же она ушла. А вот заменить ее на «Первом канале» будет некем», — заключил критик.

После ухода из передачи «Сегодня вечером» Меньшова сменила имидж. Много лет артистка носила одну и ту же прическу, однако теперь наконец решилась на преображение. Телеведущая сделала короткую стрижку. Результатом Юлия Меньшова похвасталась на своей странице в Instagram.