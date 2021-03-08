Министр финансов США охарактеризовала экономику страны одной буквой

Вашингтон, 8 марта. Министр финансов США Джанет Йеллен описала график восстановления экономики страны в данный момент как букву «К» — некоторые сферы развиваются, некоторые продолжают увядать.

При этом специалисты не прогнозируют нежелательных уровней инфляции.

«Я не думаю, что это произойдет… Мы не ожидаем нежелательных уровней инфляции», — рассказала министр в эфире MSNBC.

Администрация нового президента США Джо Байдена готова предоставить пакет финансовой помощи. По мнению экспертов, он не влечет инфляционных рисков. Если же подобное случится, то у ведомства есть инструменты для борьбы с проблемой, министерство проводит тщательный мониторинг ситуации, добавила Йеллен.

Недавно политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с ФАН объяснил недавние сведения о грядущих кибератаках на Москву со стороны Вашингтона. По мнению специалиста, это начало масштабной войны в киберпространстве.