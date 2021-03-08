Жертвы бойни в Подмосковье погибли во сне

Москва, 8 марта. Убийца зарезал бабушку и двух ее внуков спящими на диване, еще одна жертва бойни в подмосковном Ликино-Дулево погибла в ванной комнате, сообщил знакомый с ситуацией источник ФАН.

Тела трехлетних близнецов и их 45-летней бабушки были найдены на диване. По данным следствия изверг расправился над жертвами, пока они спали. Тело восьмилетней девочки обнаружено в ванной комнате.

Соседи и знакомые положительно отзываются о семье. По словам источника, дети приходили к бабушке в гости почти каждые выходные и нередко оставались ночевать. Женщина помогала дочери, чтобы она вместе с мужем имела больше свободного времени.

В яслях, куда водили близнецов, отмечают, что дети всегда были хорошо одеты, опрятны, сыты и в хорошем настроении. В целом соседи и знакомые характеризуют семью очень хорошо, на них никто не жаловался. Они также ни к кому не высказывали претензий.

Расправа над семьей шокировала жителей Ликино-Дулево. Когда полиция выводила подозреваемого из подъезда, люди кричали «отдайте его нам, мы его порвем», отмечает источник агентства.

Сейчас матери погибших детей оказывает помощь местная администрация. Соседи также собрали в качестве материальной помощи семье более 50 тысяч рублей.

Тела бабушки и троих внуков обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулево в Орехово-Зуевском районе Московской области. По подозрению в жестокой расправе полиция задержала племянника убитой женщины. Источник ФАН в экстренных службах сообщил, что предполагаемый убийца бабушки и трех маленьких детей в момент задержания находился в неадекватном состоянии. Мужчина неоднократно содержался в психоневрологическом диспансере.