Ракова рассказала об антителах к коронавирусу в ее крови после вакцинации

Москва, 8 марта. Антитела к коронавирусу в крови вице-мэра Москвы Анастасии Раковой исчезли спустя полгода после вакцинации препаратом «Спутник V». Об этом она заявила на Youtube-канале «Антонимы».

Сейчас у заместителя мэра столицы по вопросам социального развития уже нет антител к коронавирусу, но сформирован Т-клеточный иммунитет. Ракова напомнила, что антитела после вакцинации у каждого будут исчезать по-разному, у нее этот процесс занял полгода.

Вице-мэр Москвы прокомментировала, почему не все представители российской власти публично рассказывают о своей вакцинации. По ее словам, это личное дело каждого.

«Публично делал вакцинацию Шойгу. Какие-то другие делали непублично», — отметила она.

Ракова также в интервью журналисту Антону Красовскому заявила, что, если бы это было возможно, она бы сделала вакцинацию от коронавируса в России обязательной.