Прихожане грузинской епархии выпали с балкона во время драки со священниками

Мартвили, 8 марта. В Чкондидской епархии Грузинской православной церкви несколько человек, в том числе журналисты, пострадали, упав со второго этажа во время потасовки.

Противостояние внутри церкви началось после того, как новый митрополит Стефан Чкондидский, которого невзлюбили местные прихожане, запретил проводить церковные службы двум священнослужителям этой епархии: Константину Габисонии и Петру Гудушаури. Те незадолго до этого отказались проводить богослужения с этим митрополитом.

Десятки возмущенных граждан стали пытаться попасть в резиденцию митрополита, где он встречался со священнослужителями. Выяснение отношений происходило на балконе. Началась давка, в результате чего обвалились деревянные перила и десять человек упали вниз. Пострадали шестеро. Среди них есть журналисты. В МВД Грузии начали расследовать инцидент.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу председателя оппозиционной партии Ники Мелии.