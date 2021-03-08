Убийца бабушки с детьми в Подмосковье лечился в психоневрологическом диспансере

Москва, 8 марта. Подозреваемый в убийстве женщины и трех детей в подмосковном городе Ликино-Дулево неоднократно содержался в психоневрологическом диспансере, сообщает источник ФАН.

Кроме того, 32-летний подозреваемый в убийстве Сергей Морозов ранее был замечен в употреблении алкоголя и наркотиков. По данным источника, мужчина был неадекватным. Ранее работал на складе магазина одежды и разнорабочим на заводе, но уже некоторое время был безработным, так как не мог найти работу из-за пандемии. Предполагается, что в момент совершения преступления подозреваемый был в невменяемом состоянии и не контролировал свои действия.

По данным знакомого с ситуацией источника, мужчина в феврале-марте 2020 года лежал в наркологической клинике. Перед госпитализацией родные заметили, что он сидит в своей комнате и смеется. Несколько раз мужчина кричал в окно. Такое поведение показалось родственникам странным, и они вызвали врачей и полицию. На лечение мужчина отправился добровольно.

«Я поеду лечиться, потому что я хочу вылечиться и быть нормальным», — заявил он родным.

После возвращения мужчины семья целый год жила нормально. Родные не могут вспомнить предпосылок к зверскому убийству. Подозреваемый всегда относился к детям по-доброму, говорил, что им надо учиться и проводить меньше времени в Интернете.

Тела четырех человек, женщины и троих детей, обнаружили в подмосковном городе Ликино-Дулево в Орехово-Зуевском районе Московской области. По предварительной версии, девочке было восемь лет, двум мальчикам-близнецам — два года. По подозрению в жестокой расправе полиция задержала сына убитой пенсионерки. Детям он приходился родным дядей.

Источник ФАН в экстренных службах сообщил, что предполагаемый убийца бабушки и трех маленьких детей в момент задержания находился в неадекватном состоянии.