Манижа представит Россию на Евровидении-2021

Москва, 8 марта. Певица Манижа отправится на Евровидение в Роттердам от России в 2021 году. Она победила по результатам зрительского голосования на Первом канале.

Первый канал ранее объявил о создании шорт-листа, куда вошли кандидаты на участие в главном песенном конкурсе Европы «Евровидение» — группа «#2Маши», исполнитель Антон Беляев и певица Манижа.

В эфире канала 8 марта было показано выступление всех претендентов на поездку в Роттердам от России. В итоге зрители выбрали, что представлять страну будет Манижа.

Группа Little Big, которая из-за пандемии коронавируса не смогла отправиться на Евровидение с песней Uno в прошлом году, принимала участие в отборе в качестве специального гостя.