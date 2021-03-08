Турецкие врачи назвали способы снижения артериальное давление без лекарств

Москва, 8 марта. Самым эффективным из нелекарственных средств снижения артериального давления является коррекция пищевого рациона и регулярные физические нагрузки.

Турецкие медики перечислили нелекарственные методы снизить артериальное давление. Они особо эффективны при начальной стадии гипертонии, передает Sabah.

«В первую очередь специалисты рекомендуют сократить потребление соли, ввести в рацион блюда, богатые белком, а также продукты с высоким содержанием калия и флавоноидов», — рекомендуют специалисты.

Также рекомендуется уменьшить потребление кофе. Напиток можно периодически заменять зеленым чаем или каркаде. Турецкие врачи еще одним способом назвали выработку устойчивости к стрессу и снижение его негативного влияния на организм, так как лишние переживания связаны с выработкой гормонов, которые повышают частоту сердечных сокращений и сужают сосуды. Из-за этого растет риск повреждения сосудов и возникновения опасных отклонений в кровоснабжении сердца и мозга.

Напоследок специалисты настоятельно советуют постоянно практиковать физическую активность. Регулярные физические упражнения, даже если это просто ходьба, не уступают по эффективности лекарственным препаратам.

Ранее стоматолог Андрей Орлов назвал лучший способ обезболивания для гипертоников. Некоторым пациентам не помогает местная анестезия и необходима особая методика, указал стоматолог. В таком случае следует воспользоваться седативными препаратами.