Бурунди и Танзания ведут строительство современного пограничного перехода

Гитега, 8 марта. Главы МИД Бурунди и Танзании совершили совместную инспекционную поездку на строящийся единый пограничный пост Кабанга – Коберо, который должен значительно улучшить транспортное сообщение между двумя восточноафриканскими государствами.

Министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди и его бурундийский коллега Альберт Шингило осмотрели объект и призвали региональные власти приложить все усилия, чтобы сохранить темп строительства и завершить его в запланированный срок.

Новый пограничный переход, созданный по современным мировым стандартам, призван облегчить прохождение границы для водителей большегрузных автомобилей и, как следствие, сократить торговые издержки.

Также в регионе строится 240-километровая железная дорога между городами Увинза в Танзании и Мосонгати в Бурунди. Выступая перед журналистами, Альберт Шингило заявил, что новая транспортная артерия поспособствует экономическому росту двух государств.

Помимо этого, танзанийская сторона строит на реке Руфиджи гидроэлектростанцию, получившую имя первого президента страны Джулиуса Ньерере. Установленная мощность будущей ГЭС составит 2115 МВт, что не только обеспечит возрастающие потребности республики в электроэнергии, но и позволит наладить экспортные поставки электричества в Бурунди.