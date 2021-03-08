Президента Нигерии обязали обнародовать данные о долгах страны

Абуджа, 8 марта. Организация Социально-экономических прав и учета (SERAP) обратилась к президенту Нигерии Мухаммаду Бухари с требованием обнародовать данные о превышениях кредитного лимита и займах, которые предоставил Центральный банк страны.

Представителей международной организации интересует информация и за период до прихода Бухари к власти: с 1999-го по 2015 год. В ведомстве считают, что раскрытие данных о выплате кредитов позволит населению контролировать ситуацию. Они смогут требовать, чтобы правительство отчитывалось о погашении долгов, и следить, куда уходят государственные деньги.

Растущие задолженности ставят под вопрос оказание населению услуг первой необходимости: медицины, образования и обеспечения питьевой водой. Недавно Центробанк предоставил властям овердрафт в размере 25,6 миллиарда долларов, что превышает на 5% предел фактических доходов за 2020 год.

Правительство решило преобразовать их в долгосрочные займы. Между тем существует закон, который требует погашать любой кредит, превышающий лимит, до конца финансового года, когда он был выделен.

Власти регулярно берут деньги якобы на выплату долгов, но при этом они только растут. Куда уходят средства — неизвестно. Ясно одно: такая стратегия негативно сказывается на экономике, которая и без того претерпевает не лучший период.

Организация Социально-экономических прав и учета предупредила, что если власти Нигерии не предоставят данные в течение двух недель самостоятельно, то их обяжут в судебном порядке.

Ранее Центральный банк Нигерии разработал план привлечения денежных средств в страну. За каждый переведенный американский доллар он будет доплачивать по пять нигерийских найр.