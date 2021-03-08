Власти Танзании призвали Кению легитимно решить проблему с ввозом кукурузы

Додома, 8 марта. Правительство Танзании не получало официального сообщения Кении о запрете на экспорт кукурузы. Об этом рассказывает местное издание The Citizen.

Ранее появилась информация, что Управление сельского хозяйства и продовольствия Кении (AFA) запретило ввоз в страну кукурузы, произведенной в Уганде и Танзании. Причиной соответствующего решения стало превышение в импортном зерне допустимой нормы микотоксинов, обладающих канцерогенным эффектом.

В интервью для The Citizen секретарь Министерства сельского хозяйства Танзании Джеральд Кусая заявил, что никаких официальных сообщений в руководство страны не поступало. Также он подчеркнул, что неизвестно, где и кем проводились тесты на уровень микотоксинов.

Его слова подтвердил заместитель министра сельского хозяйства объединенной республики Хусейн Баше, который лично прибыл на границу с Кенией, чтобы проконтролировать приостановку поставок.

What next for Tanzania maize after Kenya ban? | The East African https://t.co/WTTPCdKflc — قلبا شاكرا???????? (@Shirley_Sein) March 8, 2021

«Министерство сельского хозяйства очень серьезно относится к этому вопросу. Мы ждем официальной жалобы из Кении в соответствии с процедурными нормами», — прокомментировал Баше.

Он также напомнил, что Кения и Танзания являются членами Восточноафриканского сообщества (ВАС), и подобные инциденту с запретом на поставки кукурузы вопросы должны решаться в соответствии с нормативами ВАС. Также Баше призвал власти в Найроби не делать выводов о всей кукурузной отрасли Танзании по одному-двум случаям.

Дополнительным препятствием для движения грузов стал специфический взгляд президента Танзании на проблему коронавируса. Длительное время глава государства Джон Магуфули отказывался признавать наличие заболевания в стране. Тем не менее на пограничных постах у танзанийских водителей неоднократно обнаруживался COVID-19, после чего им закрывали въезд в Кению.