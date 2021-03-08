Мать с ребенком погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Вологодской области

Вологда, 8 марта. В дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Kia погибли мать и ее дочь.

Авария произошла на 33-м километре трассы Вологда — Ростилово. По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Спектра», выехала на полосу встречного движения и врезалась в рейсовый автобус, за рулем которого находился 45-летний водитель.

В результате происшествия скончались водитель легковой машины и ее пассажир — девочка 2004 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Вологодской области. По некоторым данным, в автобусе находились 40 пассажиров, он двигался по маршруту Вологда — Грязовец. Никто из пассажиров серьезных травм не получил. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Две машины столкнулись на большой скорости в Рязанской области, сообщал ФАН. В результате скончались женщина и ребенок.