Звезда «6 кадров» Кайков объяснил, почему не водит детей на кастинги

Москва, 8 марта. Звезда юмористического шоу «6 кадров» Андрей Кайков объяснил, почему его наследники не строят актерскую карьеру с самого детства.

У артиста растут трое сыновей: Василий, Валерий и Никита. По словам Кайкова, мальчики видели постановки с его участием, но точно не «росли за кулисам».

«Я хочу, чтобы у сыновей было нормальное детство. Поэтому в кино их не снимаю, на кастинги не вожу — ни в коем случае! Смотрю, как малышей на площадке накручивают, дрессируют, и мне кажется, что это ломает детскую психику», — рассказал актер.

При этом Кайков не против, чтобы его сыновья освоили актерскую профессию в будущем. Если наследники сами захотят попробовать себя в данной сфере, артист им обязательно поможет. Подталкивать детей к актерству Каяков не хочет, поскольку эта профессия очень непредсказуема, и не каждому в ней везет, пишет портал «7 дней».

Далеко не все наследники аристов хотят идти по стопам знаменитых родителей. Например, младший сын актера и режиссера Андрея Кончаловского отказался строить карьеру в кино и решил поступать на архитектора.