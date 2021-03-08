Как президент Нигерии решил погасить внешний долг продуктовым экспортом

Абуджа, 8 марта. Сельское хозяйство может стать спасением для Нигерии. Власти считают, что экспорт продуктов питания за границу позволит африканскому государству погасить внешний долг.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, зачем нигерийские власти восстанавливают аграрный сектор, а главное – как это поможет разрешить экономические проблемы страны.

Голодающая Нигерия

Сельское хозяйство Нигерии страдает от множества проблем и не до конца покрывает собственные нужды. В аграрной сфере заняты около 65% населения республики, но большая часть работает в частных домохозяйствах, обеспечивает продуктами себя, а на продажу выращивает одну-две культуры.

Нигерия — один из основных производителей арахиса, сои и какао-бобов в Африке. Местное какао пользуется спросом из-за его уникальных вкусовых качеств. Большая часть сельскохозяйственного сектора ориентирована на производство этого продукта. Но любое падение цен на какао-бобы бьет по доходам населения и благосостоянию жителей деревень.

С середины 1980-х годов в Нигерии происходит спад в аграрном секторе. Во многом проблемы сельского хозяйства связаны с засухой и переселением жителей деревни в города.

В наши дни на ситуацию влияют бесчинства боевиков: гражданское население постоянно страдает от нападений бандгрупп. Власти не могут защитить мирных жителей, которые вынуждены самостоятельно отбивать атаки радикалов.

Аграрная революция президента

Президент Мохаммаду Бухари предложил программу так называемой аграрной революции (BUGREV). По его мнению, она может спасти сельскохозяйственный сектор — в течение десяти лет создать пять миллионов рабочих мест и привнести в госбюджет больше 10 миллионов долларов.

Бухари возлагает надежды на Банк развития Бразилии и Deutsche Bank, которые должны выделить 1,2 миллиарда долларов на реализацию проекта. Деньги потратят на восстановление заводов по сборке двигателей для тракторов и создание центров механизации. Кроме того, средства планируют вложить в обучение специалистов для работы в аграрном секторе.

Молодежь должна спасти республику от голода

Осита Окечукву, лидер партии «Всеобщий прогрессивный конгресс», обратился к молодежи Нигерии и призвал ее присоединиться к программе президента Бухари. По плану главы государства страна должна экспортировать продукты питания в Китай, США, Саудовскую Аравию и другие государства.

«Нигерия может погасить китайские ссуды за счет экспорта продуктов питания. Китай ежегодно импортирует продовольствие на миллиарды долларов», — заявил Окечукву.

Food export will help Nigeria repay Chinese loan – VON DG, Okechukwu https://t.co/weFUtkmHxV — Daily Post Nigeria (@DailyPostNGR) March 8, 2021

Однако остается неясным, каким образом страна, которая не справляется даже с собственными потребностями, выделит продукты для экспорта. То, что КНР поставляет продукты из-за границы, не гарантирует Нигерии участие в этих доставках.

В 2020 году на фоне второй волны пандемии COVID-19 африканской республике не хватило продовольствия для собственного населения, не говоря уже об экспорте. Когда Окечукву напомнили о проблемах безопасности, он не назвал реальных способов обеспечить защиту граждан.

«Трудности не будут вечными», — размыто ответил политик.

В прошлом году Окечукву уже звал молодых людей на работу в сельскохозяйственный сектор. Он настаивает, что участие молодежи в восстановлении аграрного сектора станет гарантией крепкой демократии.

При этом власти не могут гарантировать безопасность работников или обеспечить им достойную заработную плату, а финансисты сомневаются, что правительственная программа приведет к позитивным изменениям в социальной и экономической сферах. Очевидно, что аграрная революция призвана решать проблемы властей и едва ли поможет бедствующим нигерийцам.