Госдума рассматривает новые способы поддержки малого и среднего бизнеса

Москва, 8 марта. Использовать новую методику предлагает первый зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников.

Сергей Калашников считает, что России требуется повышенный потребительский спрос, которой сможет по-настоящему поддержать малый и средний бизнес. Об этом депутат сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Депутат в ходе рассуждений пришел к выводу о принципиальной разнице в подходах США и России относительно мер государственной поддержки. Калашников сослался на планы Вашингтона по выделению 1,9 трлн долларов на стабилизацию экономической обстановки в США. Так, в соответствии с текстом законопроекта, американские граждане получат около 1,4 тыс. долларов, безработным будут выделять около 300 долларов в неделю, а штаты получат около 350 млрд долларов.

Калашников заявил, что Россия с марта прошлого года выделила более 4,8 трлн рублей на оказание поддержки различным секторам экономики и слоям населения. Принципиальная разница, по мнению депутата, заключается в конечной цели поддержки. Если в США это стимулирование спроса населения, то в России это просто помощь бизнесу. Сергей Калашников приходит к выводу, что Россия должна переориентировать поддержку на стимулирование спроса, чтобы бизнес ожил, так как при отсутствующем спросе предпринимателям не помогут любые денежные перечисления.

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