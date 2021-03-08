Бывший советник Ельцина признал Горбачева невиновным в распаде СССР

Москва, 8 марта. Первый президент СССР Михаил Горбачев всеми силами старался препятствовать распаду Советского Союза, считает бывший советник экс-президента РФ Бориса Ельцина Сергей Станкевич.

В качестве причины разрушения СССР политолог назвал «непредвиденные нежелательные последствия». Эксперт рассказал о невиновности Горбачева изданию URA. RU.

«Он (Горбачев. — Прим. ФАН) действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы», — пояснил Сергей Станкевич.