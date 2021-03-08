В ООН назвали страны, где полностью сняли ограничения на въезд для туристов

Москва, 8 марта. Ограничения на въезд для иностранных туристов, связанные с пандемией COVID-19, сняли только в пяти государствах. Об этом сообщили во Всемирной туристической организации ООН.

В перечень полностью открытых и доступных для путешествия стран попали Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. При этом указанные направления составляют всего 2% от общего числа туристических маршрутов, рассказали в организации.

Наряду с этим каждая третья страна мира по-прежнему остается полностью закрытой для посещения туристов. В общей сложности их количество составляет порядка 69 государств, большая часть из которых находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Частично ограничения на въезд продолжают действовать еще в 34% оставшихся туристических направлениях.

Российским туристам тем временем рассказали, в каких странах их в любом случае ожидает не особо радушный прием. Так, в списке оказалась Индия, жители которой настроены весьма агрессивно и враждебно к приезжим из России путешественникам.