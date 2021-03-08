Кения планирует масштабные проекты улучшения транспортной инфраструктуры

Найроби, 8 марта. Кения модернизирует аэропорты страны, чтобы увеличить суммарную пропускную способность воздушных гаваней до 9 миллионов человек в год. Об этом заявил секретарь кабинета министров транспорта и инфраструктуры республики Джеймс Мачария.

На выступлении в Университете Найроби представитель ведомства призвал специалистов, собравшихся на празднике в честь Всемирного дня инженера, помочь стране реализовать масштабные инфраструктурные проекты, запланированные на ближайшее десятилетие.

Помимо модернизации наземной инфраструктуры для авиационных перевозок, Кения стремится развивать железнодорожный транспорт, в том числе пригородные поезда. Особенно это касается порта Момбаса, где также работы на портовых объектах должны привести к ускорению перевалки грузов.

Автомобильные трассы тоже включены в план инфраструктурных преобразований. Всего предусмотрено строительство и реконструкция более 10 000 километров дорог различных классов.

Отдельно Джеймс Мачария отметил необходимость разработки технологий, которые не только будут способствовать экономическому росту и качеству жизни в стране, но и позволят сократить вредные выбросы в атмосферу.

Ранее Кения запретила ввоз кукурузы из соседних Уганды и Танзании. В качестве причины власти назвали выявленный в импортном зерне повышенный уровень микотоксинов, которые обладают канцерогенным эффектом.