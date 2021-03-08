В Чехии высказались о высоком качестве российской вакцины «Спутник V»

Прага, 8 марта. Нежелание властей стран Евросоюза использовать вакцину «Спутник V» стало причиной критики в адрес ЕС со стороны чешского журналиста Томаша Цинка.

Российская противокоронавирусная вакцина «Спутник V» является одной из самой лучших, уверен корреспондент издания Haló noviny Томаш Цинка из Чехии. Он похвалил правительство Словакии, которое добилось регистрации препарата в стране.

«Везде ее хвалят. Однако есть определенные круги, которые с этим не могут смириться», — считает Цинка.

Российские лаборатории, в которых ученые разрабатывают новые средства борьбы с пандемией, можно считать одними из самых лучших в мире, добавил журналист. Он уточнил, что власти стран Европы специально не хотят признавать этот факт, так как придерживаются антироссийской идеологии.

Многие члены дипломатического корпуса в Вене выразили заинтересованность вакцинами от COVID-19 российского производства. Об этом накануне заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.