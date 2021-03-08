Власти Индии заявили об открытости для изучения криптовалют

Нью-Дели, 8 марта. Правительство Индии открыто для оценки и изучения криптовалют, заявил заместитель министра финансов страны Анураг Тхакур.

Он подчеркнул, что блокчейн — это новая и активно развивающаяся технология, а криптовалюты — одна из форм электронных денег. По мнению представителя Минфина Индии, власти должны оценивать криптовалюту непредвзято и поощрять новые идеи.

Индийский парламент в конце января сообщил о намерении разработки законодательной базы для создания национальной криптовалюты. При этом, как отмечалось в сообщении, власти хотят ввести запрет на все частные электронные активы.

Глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас заявлял о серьезных опасениях в связи с растущим влиянием криптовалют на финансовую стабильность экономики страны. Позже министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что правительство еще не сформировало окончательной позиции по криптовалютам.

Интерес к созданию национальной криптовалюты проявляет не только Индия. Ранее похожие инициативы звучали со стороны властей Китая, России и США. На фоне роста спроса на электронные активы в последнее время наблюдается подорожание биткоина. В ходе торгов основная криптовалюта планеты показывает рост более чем на 5% в сутки.