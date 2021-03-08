Удивительного волосатого поросенка заметили на окраине Костромы

Кострома, 8 марта. Поросенок необычной породы удивил жителей костромского микрорайона Фанерник. На теле свинки была длинная серая шерсть, а на голове — хохолок.

Маленькая хрюшка не была напугана, а куда-то целеустремленно бежала, не обращая ни малейшего внимания на прохожих. Фото поросенка опубликовали в местном паблике в соцсети «ВКонтакте».

По мнению нескольких пользователей, скорее всего, свинка необычной экзотической породы живет у кого-то из жителей частного сектора. Были и те, кто испугался за судьбу малыша и выразил надежду, что никто его не обидит, пока хозяева потеряшки не объявятся.

Ранее ФАН сообщал о необычном зеленом щенке, который родился в грузинском городе Ахалцихе. По словам ветеринаров, такой цвет шерсти связан с высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.