Токио, 8 марта. Жизнь на Земле не может продолжаться вечно. Рано или поздно нашу планету поглотит Солнце. Оно же может выжечь весь кислород. Ученые рассказали, сколько осталось Земле.

Согласно результатам исследования, проведенного совместной группой ученых из США и Японии, планета Земля перестанет быть пригодной для жизни через миллиард лет. Эти результаты звучат пессимистично: ранее «сроком годности» Земли считался срок в 5 миллиардов лет. Об этом говорится в тексте научной работы, опубликованном в издании National Geoscience.

Ученые построили математическую модель, чтобы узнать, сколько осталось колыбели человеческой расы. Они прогнали модель 400 тысяч раз и убедились в правильности расчетов. Причиной смерти всего живого на Земле станет дезоксигенация.

«Мы обнаружили, что дезоксигенация — это неизбежное следствие увеличения солнечных потоков. При этом точное время этого процесса модулируется обменным потоком восстанавливающей энергии между мантией и системой океан-атмосфера-кора», — рассказали ученые.

Последний день на Земле наступит примерно в 1 000 002 021 году. Исследователи подчеркивают, что результаты исследования могут оказаться неточными, так как в математической модели не брали в расчет темпы роста загрязнений и выбросов в атмосферу. Технологический прогресс может привести к неожиданным последствиям и как отсрочить гибель нашей планеты, так и ускорить ее.

Россия стремится сохранить природу и заботится об экологии. Ранее сообщалось, что Российская Федерация опережает другие страны в вопросах сохранения природы.