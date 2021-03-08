Казанский «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:1

Казань, 8 марта. Клуб «Рубин» дома обыграл санкт-петербургский «Зенит» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена».

Счет открыл футболист казанского клуба Джордже Деспотович. Мяч в ворота соперника он отправил с пенальти на 41-й минуте. Второй гол забил полузащитник «Рубина» Денис Макаров в добавленное после второго тайма время.

Среди «сине-бело-голубых» отличился только Сердар Азмун. Шанс сравнять счет с одиннадцати метров был у Артема Дзюбы на 98-й минуте встречи, однако форвард не смог реализовать его.

По итогам мачта «Зенит» до сих пор находится на первом месте турнирной таблицы с 42 баллами. «Рубин» занимает 8-ю строку с 34 очками.

В первом после зимней паузы матче РПЛ «Зенит» также потерял очки. Подопечные Сергея Семака упустили победу в домашнем поединке против «Ростова».