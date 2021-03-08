Москва, 8 марта. Эскалация конфликта в Донбассе имеет поразительное сходство с ситуацией на территории Южной Осетии, полагает журналист Юрий Котенок.

Таким образом, Владимира Зеленского так же подготавливают к началу «большой войны», как это произошло с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил военный обозреватель Юрий Котенок в своем телеграм-канале.

Киев полагает, что перевес баланса сил в Донбассе в его пользу, потому как российская сторона сосредоточила силы на «Северном потоке — 2», в связи с этим РФ не встанет на защиту ЛДНР.

«В Киеве эксперты уверены, что руки РФ связаны «СП-2», поэтому она не вмешается в случае нападения ВСУ на ЛДНР. Зе-команда получила «твердую гарантию», что РФ не вмешается. Подобные «гарантии» получил Саакашвили перед нападением на Южную Осетию», — пишет военкор.

Ранее украинский перебежчик сообщил о планах ВСУ атаковать Донбасс в ближайшие месяцы. Основной удар готовится в направлении населенного пункта Докучаевск, именно туда сейчас стягивают силы и средства украинские военнослужащие. Об этом свидетельствуют участившиеся вооруженные нападения на линии соприкосновения.