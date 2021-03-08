Эксперт Разуваев оценил перспективы курса рубля на весну

Москва, 8 марта. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев прогнозирует постепенное укрепление национальной валюты России в течение весны.

Соответствующим прогнозом о состоянии национальной валюты на ближайшее время эксперт поделился в эксклюзиве для «Российской газеты». Кроме того, он рассказал об ожидаемых изменениях на рынке. По его словам, сейчас стоимость нефти будет варьироваться в диапазоне от 60 до 70 долларов за баррель. Даже если цена на нефть марки Brent превысит 70 долларов, она вскоре вернется на прежний уровень.

Аналитик считает подорожание энергоносителя хорошим знаком для основных товарных валют, в том числе для российского рубля. Если текущие условия сохранятся, доллар может упасть до значений 65–67 рублей. Этой весной директор «Альпари» прогнозирует курс 71–75 рублей за доллар и 87–91 рубль за евро. По его мнению, укрепление рубля благотворно скажется на россиянах, которые собираются отдыхать за рубежом после снятия коронавирусных ограничений.

Аналогичным мнением ранее поделились аналитики UBS Global Wealth Management, которые считают, что существует высокая вероятность укрепления рубля по мере восстановления цен на нефть и возобновления операций в глобальной экономике.