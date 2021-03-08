Лидер Little Big объяснил, почему группа не поедет на Евровидение в 2021 году

Москва, 8 марта. Популярная группа Little Big официально объявила, что не поедет на Евровидение в 2021 году. Лидер коллектива Илья Прусикин объяснил, почему они приняли такое решение.

Little Big должны были представлять Россию на музыкальном конкурсе в прошлом году. Тогда они собирались выступать на Евровидении с хитом Uno, однако из-за пандемии соревнование исполнителей отменили. Многие россияне ждали, что группа поедет на конкурс в этом году.

В эфире шоу, посвященного национальному отбору нового претендента, Прусикин рассказал, что решение не участвовать в Евровидении Little Big принимали вместе с Первым каналом. По словам музыканта, группа просто не захотела соревноваться с собой.

«Новую песню сравнивали бы с Uno», — пояснил Прусикин.

Группа является рекордсменом по просмотрам клипов на YouTube, отметил солист. Лидер Little Big убежден, что в России много талантливых артистов и музыкантов, которые могут представлять страну на международном конкурсе, и им нужно уступить дорогу.

В день национального отбора Little Big показали новый клип на песню Sex Machine. В конце они сделали отсылку к музыкальному видео на трек Uno.