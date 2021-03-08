Моргенштерн показал рельефный пресс после экстремального похудения

Москва, 8 марта. Рэпер Моргенштерн опубликовал в Stories своего Instagram-аккаунта фотографии в категории «Было / Стало», таким образом продемонстрировав результаты усердной работы в спортзале.

Скандально известный 23-летний исполнитель еще несколько лет назад весил на 20 килограммов больше, чем сейчас. По мере роста своей популярности Моргенштерн самосовершенствовался: рэперу удалось сбросить лишний вес, чем он не переставал хвастаться на просторах своего Instagram, публикуя фотографии обнаженного торса.

Кумир молодежи вновь принялся за физические упражнения. Теперь он стремится нарастить мышечную массу. Моргенштерн показал, на каком этапе сейчас находится.

Несмотря на огромную популярность у противоположного пола, исполнитель хранит верность своей возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Недавно молодой рэпер признался, что хочет от избранницы 20 детей. Такое баснословное количество отпрысков нужно Моргенштерну, чтобы создать с ними семейный лейбл «Квадрат рекордс». Так рэпер пошутил над своим лицом квадратной формы — популярная тема для обсуждения в интернете среди хейтеров исполнителя.