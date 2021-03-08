Страшная авария унесла жизни двух человек на трассе под Рязанью

Рязань, 8 марта. Два автомобиля столкнулись на большой скорости, в результате чего скончались женщина и ребенок, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Авария с участием иномарки и грузовика произошла в Скопинском районе. В легковом автомобиле водитель вез пассажиров — женщину и 9-летнего мальчика. Они сильно пострадали и, не дождавшись прибытия скорой, скончались на месте. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

На месте аварии инспекторы ГИБДД продолжают работу, проводят тщательную проверку по факту случившегося. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства смертельного ДТП.

Авария произошла под Геленджиком между отечественным авто и иномаркой. В результате ДТП погиб один человек, сообщал телеканал «360».